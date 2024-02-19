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У США після смерті Навального заговорили про "путінське крило" Республіканської партії

Олена ІвашківПонеділок, 19 лютого 2024, 05:54
У США після смерті Навального заговорили про путінське крило Республіканської партії
Ліз Чейні, фото: Getty Images

Експредставниця Республіканської партії Ліз Чейні в неділю застерегла від "путінського крила" Республіканської партії. Це сталося після того, як колишній президент Дональд Трамп відреагував на смерть відвертого критика Кремля Олексія Навального, фактично не згадавши ні його, ні президента Росії Володимира Путіна.

Джерело: CNN

Пряма мова: "Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило Західне крило Білого дому".

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Деталі: Реакції президента США Джо Байдена і Трампа на смерть ув'язненого російського опозиціонера кардинально відрізнялися.

Байден у своїх коментарях у Білому домі після оголошення про смерть Навального рішуче поклав провину на "Путіна і його головорізів": "Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити".

Тим часом Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він більше 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів.

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За словами Чейні, коли ви думаєте про Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, Путін зробив з Навальним, "це те, як виглядає відплата в країні, де лідер не підпорядковується верховенству права".

Раніше цього місяця Трамп також заявив, що заохочував би Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не дотримується рекомендацій щодо витрат, і не пропонував би такій країні захист США. Це позиція, яка, за словами глави НАТО Єнса Столтенберга, "підриває всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик".

Чейні сказала, що цим він фактично дав зрозуміти, що за адміністрації Трампа Сполучені Штати навряд чи будуть дотримуватися своїх зобов'язань перед НАТО.

Вона назвала коментарі Трампа "небезпечними" і сказала, що вони демонструють "повне нерозуміння ролі Америки у світі".

Чейні також заявила, що ще не прийняла рішення про те, чи буде вона балотуватися в президенти як третя сторона, але запевнила, що зробить "все необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа".

Теми: СШАРосіяНавальний
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