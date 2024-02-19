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В США после смерти Навального заговорили о "путинском крыле" Республиканской партии

Алена ИвашкивПонедельник, 19 февраля 2024, 05:54
В США после смерти Навального заговорили о путинском крыле Республиканской партии
Лиз Чейни, фото: Getty Images

Экс-представительница Республиканской партии Лиз Чейни в воскресенье предостерегла от "путинского крыла" Республиканской партии после того, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть откровенного критика Кремля Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина.

Источник: CNN

Прямая речь: "Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла заключается в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома".

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Детали: Реакции президента США Джо Байдена и Трампа на смерть заключенного российского оппозиционера кардинально отличались.

Байден в своих комментариях в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "Не делайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть".

Между тем Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в заметке, которую его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

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По словам Чейни, когда вы думаете о Трампе, который, например, обещает возмездие, то то, что Путин сделал с Навальным, "это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права".

Ранее в этом месяце Трамп также заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что она захочет" с любой страной-членом НАТО, которая не придерживается рекомендаций по расходам, и не предлагал бы такой стране защиту США. Это позиция, которая, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, "подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску".

Чейни сказала, что он фактически дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут соблюдать свои обязательства перед НАТО.

Она назвала комментарии Трампа "опасными" и сказала, что они демонстрируют "полное непонимание роли Америки в мире".

Чейни также заявила, что еще не приняла решение о том, будет ли она баллотироваться в президенты как третья сторона, но заверила, что сделает "все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа".

Темы: СШАРосcияНавальный
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