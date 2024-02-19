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Росіяни активізувалися на Мар’їнському та Херсонському напрямках − Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 19 лютого 2024, 07:22
Росіяни активізувалися на Мар’їнському та Херсонському напрямках − Генштаб
Український мінометник. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Російські окупанти атакували на 7 напрямках, упродовж минулої доби завдали 3 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснили 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, загалом за добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 лютого у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

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Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Желанне, Бердичі, Тоненьке, Соловйове, Орлівка, Уманське, Семенівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей".

Деталі: У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку росіяни 2 рази намагалися атакувати позиції українських військ в районі Табаївки Харківської області.

ВІДЕО ДНЯ

На Лиманському напрямку захисники відбили 10 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники відбили 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут росіяни за підтримки авіації 18 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Запорізькому напрямку окупанти 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції українських військ в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупантів. Незважаючи на значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби окупанти здійснили 16 безуспішних штурмів.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку ППО знищила винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів росіян.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійнаГенштаб
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