Россияне активизировались на Марьинском и Херсонском направлениях − Генштаб

Российские оккупанты атаковали на 7 направлениях, за прошедшие сутки нанесли 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершили 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, всего за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 19 февраля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА.

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Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздоловка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей".

Детали: В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении россияне 2 раза пытались атаковать позиции украинских войск в районе Табаевки Харьковской области.

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На Лиманском направлении защитники отбили 10 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 8 атак оккупантов неподалеку Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники отбили 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь россияне при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Запорожском направлении оккупанты 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции украинских войск в районе Роботино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупантов. Несмотря на значительные потери, россияне не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки оккупанты совершили 16 безуспешных штурмов.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении ПВО уничтожила истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БпЛА "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов россиян.