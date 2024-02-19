ЗСУ за добу знищили 1 290 окупантів і літак
Понеділок, 19 лютого 2024, 08:05
Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни ліквідували 1 290 окупантів, 34 ББМ, 11 танків та 1 літак.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 403 720(+1 290) осіб,
- танків − 6 498 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 12 232 (+34) од,
- артилерійських систем − 9 733 (+24) од,
- РСЗВ − 986 (+2) од,
- засобів ППО − 674 (+0) од,
- літаків − 336 (+1) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 460 (+11) од,
- крилатих ракет − 1 898 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 767 (+31) од,
- спеціальної техніки − 1 545 (+5) од.
Дані уточнюються.