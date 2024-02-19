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ЗСУ за добу знищили 1 290 окупантів і літак

Ірина БалачукПонеділок, 19 лютого 2024, 08:05
ЗСУ за добу знищили 1 290 окупантів і літак
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу Сили оброни ліквідували 1 290 окупантів, 34 ББМ, 11 танків та 1 літак.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.02.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 403 720(+1 290) осіб,
  • танків − 6 498 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 12 232 (+34) од,
  • артилерійських систем − 9 733 (+24) од,
  • РСЗВ − 986 (+2) од,
  • засобів ППО − 674 (+0) од,
  • літаків − 336 (+1) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 460 (+11) од,
  • крилатих ракет − 1 898 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 767 (+31) од,
  • спеціальної техніки − 1 545 (+5) од.

Дані уточнюються.   

Теми: Росіявтрати у війні
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