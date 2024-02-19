ВСУ за сутки уничтожили 1 290 оккупантов и самолет
Понедельник, 19 февраля 2024, 08:05
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 290 оккупантов, 34 ББМ, 11 танков и 1 самолет.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 403 720 (+1 290) человек,
- танков − 6 498 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 12 232 (+34) ед,
- артиллерийских систем − 9 733 (+24) ед,
- РСЗО − 986 (+2) ед,
- средств ПВО − 674 (+0) ед,
- самолетов − 336 (+1) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 460 (+11) ед,
- крылатых ракет − 1 898 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 12 767 (+31) ед,
- специальной техники − 1 545 (+5) ед.
Данные уточняются.