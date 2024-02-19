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ВСУ за сутки уничтожили 1 290 оккупантов и самолет

Ирина БалачукПонедельник, 19 февраля 2024, 08:05
ВСУ за сутки уничтожили 1 290 оккупантов и самолет
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 290 оккупантов, 34 ББМ, 11 танков и 1 самолет.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 403 720 (+1 290) человек,
  • танков − 6 498 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин − 12 232 (+34) ед,
  • артиллерийских систем − 9 733 (+24) ед,
  • РСЗО − 986 (+2) ед,
  • средств ПВО − 674 (+0) ед,
  • самолетов − 336 (+1) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 7 460 (+11) ед,
  • крылатых ракет − 1 898 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 25 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 12 767 (+31) ед,
  • специальной техники − 1 545 (+5) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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