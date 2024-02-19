ДШВ показали, як єгері-десантники знищують базу російських загарбників

Єгері-десантники на фронті знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка російських окупантів – Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали відео вогневої роботи.

Джерело: Служба зв’язків з громадськістю 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ

Дослівно: "Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів. Зокрема серія із п’яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіоелектронної боротьби, склад дронів, та кілька автомобілів.

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Під мостом, який росіяни використовували як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені".

Деталі: У ДШВ зазначають, що удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів.

Потрапило до ДШВ і російське відео наслідків "вдалого полювання єгерів".