ДШВ показали, як єгері-десантники знищують базу російських загарбників
Єгері-десантники на фронті знищили ворожі засоби радіоелектронної боротьби, склад дронів, кілька автомобілів та близько десятка російських окупантів – Десантно-штурмові війська Збройних сил України показали відео вогневої роботи.
Джерело: Служба зв’язків з громадськістю 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗСУ
Дослівно: "Артилеристи 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України знищили базу окупантів. Зокрема серія із п’яти влучних пострілів перетворила на попелище засоби радіоелектронної боротьби, склад дронів, та кілька автомобілів.
Під мостом, який росіяни використовували як сховок, безславно загинуло майже десяток російських окупантів, п’ятеро були поранені".
Деталі: У ДШВ зазначають, що удар був настільки потужним, що російські пабліки розповідали про нього кілька днів.
Потрапило до ДШВ і російське відео наслідків "вдалого полювання єгерів".