ДШВ показали, как егеря-десантники уничтожают базу российских захватчиков

Егери-десантники на фронте уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, склад дронов, несколько автомобилей и около десятка российских оккупантов – Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины показали видео огневой работы.

Источник: Служба связей с общественностью 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ

Дословно: "Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили базу оккупантов. В частности серия из пяти точных выстрелов превратила в пепелище средства радиоэлектронной борьбы, склад дронов, и несколько автомобилей.

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Под мостом, который россияне использовали как тайник, бесславно погибло почти десяток российских оккупантов, пятеро были ранены".

Детали: В ДШВ отмечают, что удар был настолько мощным, что российские паблики рассказывали о нем несколько дней.

Попало к ДШВ и российское видео последствий "удачной охоты егерей".