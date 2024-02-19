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ДШВ показали, как егеря-десантники уничтожают базу российских захватчиков

Елена РощинаПонедельник, 19 февраля 2024, 08:27
ДШВ показали, как егеря-десантники уничтожают базу российских захватчиков
Егери-десантники уничтожают РЭБ и склад россиян, скриншот ДШВ ВСУ

Егери-десантники на фронте уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы, склад дронов, несколько автомобилей и около десятка российских оккупантов – Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины показали видео огневой работы. 

Источник: Служба связей с общественностью 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ

Дословно: "Артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили базу оккупантов. В частности серия из пяти точных выстрелов превратила в пепелище средства радиоэлектронной борьбы, склад дронов, и несколько автомобилей. 

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Под мостом, который россияне использовали как тайник, бесславно погибло почти десяток российских оккупантов, пятеро были ранены". 

Детали: В ДШВ отмечают, что удар был настолько мощным, что российские паблики рассказывали о нем несколько дней. 

Попало к ДШВ и российское видео последствий "удачной охоты егерей".

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Темы: войнаВооруженные силы
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