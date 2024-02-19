ФСБ заявила, що вбила "агента СБУ", який закладав бомбу окупанту в Запорізькій області
Понеділок, 19 лютого 2024, 09:01
Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що запобігла вбивству одного з "політичних діячів Запорізької області".
Джерело: РИА Новости і ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії
Деталі: У російській спецслужбі стверджують, що "теракт" перед "виборами" готував громадянин Росії Віталій Дятленко і що він був завербований Службою безпеки України.
Реклама:
ФСБ показала, як чоловік "під виглядом інваліда закладав бомбу під машину".
Під час спроби затримання чоловік нібито чинив збройний опір і його "нейтралізували".
ВІДЕО ДНЯ