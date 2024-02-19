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ФСБ заявила, що вбила "агента СБУ", який закладав бомбу окупанту в Запорізькій області

Олена РощінаПонеділок, 19 лютого 2024, 09:01
ФСБ заявила, що вбила агента СБУ, який закладав бомбу окупанту в Запорізькій області
ФСБ стверджує, що чоловік із паличкою підклав вибухівку під авто на окупованій території, скриншот

Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що запобігла вбивству одного з "політичних діячів Запорізької області".

Джерело: РИА Новости і ТАСС із посиланням на Центр громадських зв'язків ФСБ Росії

Деталі: У російській спецслужбі стверджують, що "теракт" перед "виборами" готував громадянин Росії Віталій Дятленко і що він був завербований Службою безпеки України.

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ФСБ показала, як чоловік "під виглядом інваліда закладав бомбу під машину".

Під час спроби затримання чоловік нібито чинив збройний опір і його "нейтралізували".

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Теми: Запорізька областьФСБРосіявійна
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