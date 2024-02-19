ФСБ заявила, что убила "агента СБУ", который закладывал бомбу оккупанту в Запорожской области
Понедельник, 19 февраля 2024, 09:01
Федеральная служба безопасности России утверждает, что предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области".
Источник: РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России
Детали: В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.
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ФСБ показала, как человек "под видом инвалида закладывал бомбу под машину".
При попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление и его "нейтрализовали".
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