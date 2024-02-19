ФСБ заявила, что убила "агента СБУ", который закладывал бомбу оккупанту в Запорожской области

ФСБ утверждает, что мужчина с палочкой подложил взрывчатку под авто на оккупированной территории, скриншот

Федеральная служба безопасности России утверждает, что предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области".

Источник: РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России

Детали: В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.

Реклама:

ФСБ показала, как человек "под видом инвалида закладывал бомбу под машину".

При попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление и его "нейтрализовали".