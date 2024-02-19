Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ФСБ заявила, что убила "агента СБУ", который закладывал бомбу оккупанту в Запорожской области

Елена РощинаПонедельник, 19 февраля 2024, 09:01
ФСБ заявила, что убила агента СБУ, который закладывал бомбу оккупанту в Запорожской области
ФСБ утверждает, что мужчина с палочкой подложил взрывчатку под авто на оккупированной территории, скриншот

Федеральная служба безопасности России утверждает, что предотвратила убийство одного из "политических деятелей Запорожской области".

Источник: РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России

Детали: В российской спецслужбе утверждают, что "теракт" перед "выборами" готовил гражданин России Виталий Дятленко и что он был завербован Службой безопасности Украины.

Реклама:

ФСБ показала, как человек "под видом инвалида закладывал бомбу под машину".

При попытке задержания мужчина якобы оказал вооруженное сопротивление и его "нейтрализовали".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьФСБРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Запорожская область
Силы обороны сообщили о разгроме наступления россиян на Запорожском направлении
Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе: Оккупанты показывали детям гранатомет
В результате удара по 128 бригаде в ноябре были ранены более 40 военных – СМИ
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: