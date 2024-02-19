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Росіяни вестимуть відеоспостереження за "виборами" на окупованих територіях 

"Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 09:49
Росіяни вестимуть відеоспостереження за виборами на окупованих територіях 
Система відеонагляду для виборчкомів, фото Міранда-медіа

У Росії мають намір під час виборів президента Росії 15-17 березня вести відеоспостереження в дільничних виборчих комісіях на окупованих територіях України.

Джерело: "Крыминформ"

Деталі: Заявлено, що понад 700 дільничних виборчкомів будуть охоплені системою відеоспостереження "Міранда-медіа" в окупованих Криму, Луганській і Донецькій областях і на захоплених РФ частинах Херсонської та Запорізької областей. 

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Телеком-інфраструктура для спостереження за перебігом виборчого процесу, яку будує оператор цифрових послуг, буде готова до 1 березня.

Як зазначається, у Криму "Міранда-медіа" організовує систему відеоспостереження за голосуванням і підрахунком голосів із 2014 року, коли півострів було анексовано, а на півдні материкової України росіяни стежитимуть за "виборами" вперше.

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