Россияне будут вести видеонаблюдение за "выборами" на оккупированных территориях 

В России намерены во время выборов президента России 15-17 марта вести видеонаблюдение в участковых избирательных комиссиях на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Крыминформ"

Детали: Заявлено, что более 700 участковых избкомов будут охвачены системой видеонаблюдения "Миранда-медиа" в оккупированных Крыму, Луганской и Донецкой областях и на захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей.

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Телеком-инфраструктура для наблюдения за ходом избирательного процесса, которую строит оператор цифровых услуг, будет готова к 1 марта.

Как отмечается, в Крыму "Миранда-медиа" организовывает систему видеонаблюдения за голосованием и подсчетом голосов с 2014 года, когда полуостров был аннексирован, а на юге материковой Украины россияне будут следить за "выборами" впервые.