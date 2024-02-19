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Россияне будут вести видеонаблюдение за "выборами" на оккупированных территориях 

"Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 09:49
Россияне будут вести видеонаблюдение за выборами на оккупированных территориях 
Система видеонаблюдения для избиркомов, фото Миранда-медиа

В России намерены во время выборов президента России 15-17 марта вести видеонаблюдение в участковых избирательных комиссиях на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Крыминформ"

Детали: Заявлено, что более 700 участковых избкомов будут охвачены системой видеонаблюдения "Миранда-медиа" в оккупированных Крыму, Луганской и Донецкой областях и на  захваченных РФ частях Херсонской и Запорожской областей. 

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Телеком-инфраструктура для наблюдения за ходом избирательного процесса, которую строит оператор цифровых услуг, будет готова к 1 марта.

Как отмечается, в Крыму "Миранда-медиа" организовывает систему видеонаблюдения за голосованием и подсчетом голосов с 2014 года, когда полуостров был аннексирован, а на юге материковой Украины россияне будут следить за "выборами" впервые. 

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