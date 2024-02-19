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Довіра до марафону новин продовжує падати − КМІС

Ірина БалачукПонеділок, 19 лютого 2024, 10:29
Довіра до марафону новин продовжує падати − КМІС
Скриншот з ефіру марафону "Єдині новини"

Довіра українців до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати − станом на лютий інформації з марафону довіряють лише 36% опитаних.  

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 5-10 лютого

Дослівно КМІС: "Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року ми вперше фіксуємо негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє). 

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Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє". 

 
Інфографіка КМІС

Деталі: Соціологи зазначають, що хоча ті, хто не довіряє президенту Володимиру Зеленському, значно більш критичні до телемарафону, але і серед тих, хто довіряє Зеленському, телемарафону довіряють 48%, не довіряють – 33%. 

 
Інфографіка КМІС

Дещо більш критичні до телемарафону "Єдині новини" мешканці Заходу і Центру. Водночас фактично у всіх регіонах йому довіряють не більше 40% опитаних. 

ВІДЕО ДНЯ
 
Інфографіка КМІС

Дослідження тривало 5-10 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 202 респонденти у віці від 18 років, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% − для показників, близьких до 10%, 1,4% − для показників, близьких до 5%.

Соціологи зазначають, що за умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але вони вважають, що отримані результати все одно дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: телебаченняУкраїнасоціологія
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