Доверие к марафону новостей продолжает падать − КМИС

Доверие украинцев к телемарафону "Единые новости" продолжает падать − по состоянию на февраль информации с марафона доверяют лишь 36% опрошенных.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 5-10 февраля

Дословно КМИС: "Идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года прослеживается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль на февраль 2024 года мы впервые фиксируем отрицательный баланс доверия-недоверия (то есть количество тех, кто доверяет, сейчас меньше количества тех, кто не доверяет).

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Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли − 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля тех, кто доверяет, снизилась до 36%. Зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет".

ИнфографИка КМИС

Детали: Социологи отмечают, что, хотя те, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, значительно более критичны к телемарафону, но и среди тех, кто доверяет Зеленскому, телемарафону доверяют 48%, не доверяют − 33%.

ИнфографИка КМИС

Немного более критичны к телемарафону "Единые новости" жители Запада и Центра. В то же время фактически во всех регионах ему доверяют не более 40% опрошенных.

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ИнфографИка КМИС

Исследование проходило 5-10 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 202 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,4% − для показателей, близких к 5%.

Социологи отмечают, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но они считают, что полученные результаты все равно позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.