У Джанкой прибули бойовики ПВК "Вагнер" − кримські партизани
Понеділок, 19 лютого 2024, 11:19
Партизанський рух Атеш заявив, що до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму прибуло багато нових російських військових, зокрема з нашивками ПВК "Вагнер".
Джерело: Атеш у Telegram
Дослівно Атеш: "Серед новоприбулих було помічене маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер".
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Також виявлені військові з підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі".
Деталі: За інформацією партизан, Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів і плацдармом на вільні українські території.
Водночас Атеш повідомляє, що внаслідок роботи агентів партизанського руху, вже є "низка результативних прильотів".
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