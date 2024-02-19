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У Джанкой прибули бойовики ПВК "Вагнер" − кримські партизани

Ірина БалачукПонеділок, 19 лютого 2024, 11:19
У Джанкой прибули бойовики ПВК Вагнер − кримські партизани
ФОТО З TELEGRAM АТЕШ. КОЛАЖ УП

Партизанський рух Атеш заявив, що до Джанкоя в тимчасово окупованому Криму прибуло багато нових російських військових, зокрема з нашивками ПВК "Вагнер".

Джерело: Атеш у Telegram

Дослівно Атеш: "Серед новоприбулих було помічене маркування сумнозвісної ПВК "Вагнер". 

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Фото з Telegram Атеш. Колаж УП

Також виявлені військові з підрозділу бойових медиків "Друїд", 80 окремої арктичної бригади, військові автомобілі з Архангельської області та представники республіки Комі".

Деталі: За інформацією партизан, Джанкой став справжнім логістичним центром окупантів і плацдармом на вільні українські території. 

 
Фото з Telegram Атеш. Колаж УП

Водночас Атеш повідомляє, що внаслідок роботи агентів партизанського руху, вже є "низка результативних прильотів".

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Теми: КримВагнерпартизани
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