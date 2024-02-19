В Джанкой прибыли боевики ЧВК "Вагнер" − крымские партизаны

Партизанское движение Атеш заявило, что в Джанкой во временно оккупированном Крыму прибыло много новых российских военных, в частности с нашивками ЧВК "Вагнер".

Источник: Атеш в Telegram

Дословно Атеш: "Среди новоприбывших были замечены маркировки печально известной ЧВК "Вагнер".

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Фото из Telegram Атеш. Коллаж УП

Также обнаружены военные с подразделения боевых медиков "Друид", 80 отдельной арктической бригады, военные автомобили с Архангельской области и представители республики Коми".

Детали: По информации партизан, Джанкой стал настоящим логистическим центром оккупантов и плацдармом на свободные украинские территории.

Фото из Telegram Атеш. Коллаж УП

Вместе с тем Атеш сообщает, что в результате работы агентов партизанского движения, уже есть "ряд результативных прилетов".