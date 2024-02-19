Повітряні сили знищили ще два російські літаки

Вранці понеділка 19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах

Пряма мова Сирського: "Сьогодні зранку Повітряні сили Збройних сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С".

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Деталі: За словами командувача ПС, це сталося на Східному напрямку.

Пряма мова Олещука: "Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу!

Далі буде!.."

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уранці 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два Су-34 та один Су-35.

Пропаганда РФ визнала втрату лише одного борта. Водночас командувач ПС Микола Олещук навів докази на спростування брехні ворога.