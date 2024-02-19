Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили знищили ще два російські літаки

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 11:42
Повітряні сили знищили ще два російські літаки
ілюстрація Повітряних сил

Вранці понеділка 19 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили ще два російські літаки: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах

Пряма мова Сирського: "Сьогодні зранку Повітряні сили Збройних сил України знищили два російські літаки, які завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ. Один винищувач-бомбардувальник Су-34 та один винищувач Су-35С".

Реклама:

Деталі: За словами командувача ПС, це сталося на Східному напрямку.

Пряма мова Олещука: "Ще мінус два літаки окупанта! Це наша земля, і наше небо! Усім дякую за бойову роботу!

Далі буде!.."

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уранці 17 лютого на Східному напрямку підрозділами Повітряних сил було знищено одразу три ворожі літаки: два Су-34 та один Су-35.

Пропаганда РФ визнала втрату лише одного борта. Водночас командувач ПС Микола Олещук навів докази на спростування брехні ворога.

Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили збили усі 23 "Шахеди", якими Росія атакувала Україну
У низці областей була повітряна тривога через російські ударні БпЛА
Командувач Повітряних сил показав, у якому районі було збито Су-34 ворога
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: