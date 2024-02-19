Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 11:42
Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета
иллюстрация Воздушных сил

Утром понедельника 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в соцсетях

Прямая речь Сырского: "Сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С".

Реклама:

Детали: По словам командующего ВС, это произошло на Восточном направлении.

Прямая речь Олещука: "Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу!

Продолжение следует!".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35.

Пропаганда РФ признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВС Николай Олещук привел доказательства в опровержение лжи врага.

Темы: Воздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
Воздушные силы ВСУ
Воздушные силы сбили все 23 "Шахеда", которыми Россия атаковала Украину
В ряде областей была воздушная тревога из-за российских ударных БпЛА
Командующий Воздушных сил показал, в каком районе был сбит Су-34 врага
Последние новости
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
11:10
"Оскорбляла достоинство, ударила по голове": во Львове суд наказал женщину за домашнее насилие над мужчиной
Все новости...
Реклама: