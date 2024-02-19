Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета

Утром понедельника 19 февраля Воздушные силы ВСУ уничтожили еще два российских самолета: истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук в соцсетях

Прямая речь Сырского: "Сегодня утром Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск. Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С".

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Детали: По словам командующего ВС, это произошло на Восточном направлении.

Прямая речь Олещука: "Еще минус два самолета оккупанта! Это наша земля, и наше небо! Всем спасибо за боевую работу!

Продолжение следует!".

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Напомним: Утром 17 февраля на Восточном направлении подразделениями Воздушных сил было уничтожено сразу три вражеских самолета: два Су-34 и один Су-35.

Пропаганда РФ признала потерю только одного борта. В то же время командующий ВС Николай Олещук привел доказательства в опровержение лжи врага.