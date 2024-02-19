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В окупованій Макіївці прогриміли вибухи: у мережі пишуть про влучання по нафтобазі

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 лютого 2024, 11:44
В окупованій Макіївці прогриміли вибухи: у мережі пишуть про влучання по нафтобазі
Фото: скришот з відео

В окупованій Макіївці на Донеччині вранці 19 лютого прогриміли вибухи, над містом здіймається чорний дим, місцеві пабліки повідомляють про удар по нафтобазі.

Джерело: "Радио Свобода", Telegram-канали

Деталі: Місцеві пишуть про роботу протиповітряної оборони. Крім того, начебто знеструмлено декілька підстанцій окупованого міста.

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Ні окупанти, ні українське командування поки що не коментували подію.

Теми: Донецька областьвійнаокупація
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