В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: в сети пишут о попадании по нефтебазе
Понедельник, 19 февраля 2024, 11:44
В оккупированной Макеевке Донецкой области утром 19 февраля прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, местные паблики сообщают об ударе по нефтебазе.
Источник: "Радио Свобода", Telegram-каналы
Детали: Местные пишут о работе противовоздушной обороны. Кроме того, якобы обесточены несколько подстанций оккупированного города.
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Ни оккупанты, ни украинское командование пока не комментировали событие.