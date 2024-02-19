В оккупированной Макеевке прогремели взрывы: в сети пишут о попадании по нефтебазе

В оккупированной Макеевке Донецкой области утром 19 февраля прогремели взрывы, над городом поднимается черный дым, местные паблики сообщают об ударе по нефтебазе.

Источник: "Радио Свобода", Telegram-каналы

Детали: Местные пишут о работе противовоздушной обороны. Кроме того, якобы обесточены несколько подстанций оккупированного города.

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Ни оккупанты, ни украинское командование пока не комментировали событие.