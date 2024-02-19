По всій Україні лунала тривога, у Полтаві та Кропивницькому чули вибухи

Влада України оголошувал повітряну тривогу по всій території країни через загрозу застосування балістичного озброєння росіянами, ЗМІ писали, що в Полтаві та Кропивницькому пролунали вибухи.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Суспільне

Дослівно ПС: "Кіровоградська, Полтавська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська області − загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Також загроза балістичного озброєння для центральних та східних областей!".

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Деталі: Суспільне повідомляє, що у Полтаві та Кропивницькому чули вибухи.

За кілька хвилин Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Сигнал тривоги вже лунає по всій Україні.

Оновлено: О 13:27 тривоги почали скасувати. Небезпека тривала майже 1,5 години.

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Наразі ще залишається ракетна небезпека для Кіровоградської, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей у зв'язку з активністю ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.