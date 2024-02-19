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По всей Украине звучала тревога, в Полтаве и Кропивницком слышали взрывы

Ирина БалачукПонедельник, 19 февраля 2024, 13:32
По всей Украине звучала тревога, в Полтаве и Кропивницком слышали взрывы
Скриншот с карты тревог

Власти Украины объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за угрозы применения баллистического вооружения россиянами, СМИ писали, что в Полтаве и Кропивницком прогремели взрывы.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Общественное

Дословно ВС: "Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Донецкая, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области − угроза применения баллистического вооружения с востока! Также угроза баллистического вооружения для центральных и восточных областей!".

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Детали: Общественное сообщает, что в Полтаве и Кропивницком слышали взрывы.

Через несколько минут Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Сигнал тревоги уже раздается по всей Украине.

Обновлено: В 13:27 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась почти 1,5 часа.

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Сейчас еще остается ракетная опасность для Кировоградской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областей в связи с активностью вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Темы: воздушная тревогаПолтаваКропивницкий
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