Пашинян: Вірменія не є союзником Росії у питанні України, український народ - дружній нам

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Вірменія – не союзник Росії у питанні України та нагадав про міжнародне право щодо визнання державних кордонів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Арменпресс"

Пряма мова Пашиняна: "Я вже говорив, що Вірменія в питанні України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України – дружній нам народ".

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Деталі: За його словами, Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік, які здобули незалежність після розпаду Радянського Союзу.

Він зазначив, що Вірменія приймає Алма-Атинську декларацію, яку ухвалили, зокрема, Росія та Україна.

Вірменський прем’єр нагадав, що Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь вирішили, що Радянського Союзу більше не існує, і вони стають незалежними державами і визнають кордони одна одної.

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Що було раніше:

У вересні минулого року Вірменія вперше передала Україні гуманітарну допомогу – її привезла під час візиту дружина прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згодом на початку жовтня Пашинян і президент України Володимир Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.

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