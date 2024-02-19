Пашинян: Армения не является союзником России в вопросе Украины, украинский народ - дружественный нам

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения - не союзник России в вопросе Украины и напомнил о международном праве относительно признания государственных границ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Арменпресс"

Прямая речь Пашиняна: "Я уже говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России, и это наша честная позиция. Я об этом впервые сказал два года назад, и мы сожалеем, что не можем повлиять на эту ситуацию. Народ Украины - дружественный нам народ".

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Детали: По его словам, Алма-Атинская декларация является основой для признания независимости и территориальной целостности республик, получивших независимость после распада Советского Союза.

Он отметил, что Армения принимает Алма-Атинскую декларацию, которую приняли, в частности, Россия и Украина.

Армянский премьер напомнил, что Беловежским соглашением Россия, Украина и Беларусь решили, что Советского Союза больше не существует, и они становятся независимыми государствами и признают границы друг друга.

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Что предшествовало:

В сентябре прошлого года Армения впервые передала Украине гуманитарную помощь – ее привезла во время визита жена премьера Армении Никола Пашиняна.

В начале октября Пашинян и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде.

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