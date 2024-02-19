ДПСУ не отримувала даних від Польщі про повне блокування кордону

Державна прикордонна служба України не отримувала інформацію від польських колег про повне блокування кордону з 20 лютого.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Від польських прикордонників ми не отримували інформацію про те, що будуть заблоковані інші напрямки.

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Загалом на кордоні з Польщею функціонує 9 напрямків, 6 з яких на даний момент заблоковані або рух значно ускладнений для вантажних транспортних засобів. Серед них 4 найбільші пункти пропуску, через які можуть перетинати кордон вантажні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн".

Деталі: Він додав, що три напрямки, які залишаються, мають свої особливості: десь можуть перетинати кордон лише порожні транспортні засоби вагою понад 7,5 тонн, десь – можуть рухатися менші вантажні засоби в обох напрямках.

Передісторія:

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