ГПСУ не получала данных от Польши о полном блокировании границы
Государственная пограничная служба Украины не получала информацию от польских коллег о полном блокировании границы с 20 февраля.
Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей
Прямая речь: "От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы другие направления.
Всего на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. Среди них 4 крупнейших пункта пропуска, через которые могут пересекать границу грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн".
Детали: Он добавил, что три направления, которые остаются, имеют свои особенности: где-то могут пересекать границу только пустые транспортные средства весом более 7,5 тонн, где-то - могут двигаться меньшие грузовые средства в обоих направлениях.
Предыстория:
- Около недели назад в Польше фермеры пригрозили 20 февраля заблокировать все пункты пропуска на границе с Украиной