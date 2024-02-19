ГПСУ не получала данных от Польши о полном блокировании границы

Государственная пограничная служба Украины не получала информацию от польских коллег о полном блокировании границы с 20 февраля.

Источник: представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "От польских пограничников мы не получали информацию о том, что будут заблокированы другие направления.

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Всего на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или движение значительно затруднено для грузовых транспортных средств. Среди них 4 крупнейших пункта пропуска, через которые могут пересекать границу грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн".

Детали: Он добавил, что три направления, которые остаются, имеют свои особенности: где-то могут пересекать границу только пустые транспортные средства весом более 7,5 тонн, где-то - могут двигаться меньшие грузовые средства в обоих направлениях.

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