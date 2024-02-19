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Підсанкційному архімандриту УПЦ МП оголосили підозру в держзраді

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 12:45
Підсанкційному архімандриту УПЦ МП оголосили підозру в держзраді
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала докази державної зради з боку екснастоятеля одного із соборів Херсонської єпархії УПЦ МП Олексія, який переховується на лівобережжі регіону.

Джерело: пресслужба СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно ОГП: "За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури настоятелю Свято-Успенського собору м. Херсон Херсонської єпархії (УПЦ МП) повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору".

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Дослівно СБУ: "Після захоплення обласного центру він підтримав російських загарбників та увійшов до найближчого оточення гауляйтера Сальдо, ставши його духівником.

За даними слідства, архімандрит регулярно запрошував його на богослужіння у храмі, а під час проповідей благословляв проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" Херсонщини до країни-агресора.

Крім того фігурант особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ".

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Деталі: За даними слідства, священнослужитель тісно підтримує контакти з представниками окупаційної влади та забезпечує ідеологічну підтримку РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Настоятель храму мав авторитет та значний неформальний вплив на думку вірян УПЦ МП у Херсоні та інших регіонах України. Він запрошував керівництво окупаційної адміністрації взяти участь у богослужіннях, під час яких не забував дякувати своїм владним покровителям та радо давав про них хвалебні коментарі пропагандистським телеканалам.

За "службу" священнослужитель отримував від окупаційної влади держави-агресора певні блага, зокрема приміщення та майно для обслуговування своєї релігійної спільноти, яке вони всупереч встановленому законодавством України порядку відбирали у громадян України та приватних акціонерних товариств.

30 вересня 2022 року підозрюваний взяв участь в "урочистому засіданні" з нагоди так званого "приєднання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України до складу РФ", яке відбулось у Георгіївській залі Кремля.

 
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Своєю присутністю на "заході" архімандрит УПЦ МП фактично засвідчив підтримку незаконній анексії територій України. Своїм прикладом він спонукав прихожан підтримати дії держави-агресора на тимчасово окупованих територіях.

За декілька днів до звільнення Херсона священнослужитель утік на тимчасово окуповану територію України.

Від грудня 2022 року настоятель храму перебуває під санкціями РНБО.

Теми: УПЦ МПСБУ
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