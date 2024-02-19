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Подсанкционному архимандриту УПЦ МП объявили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 февраля 2024, 12:45
Подсанкционному архимандриту УПЦ МП объявили подозрение в госизмене
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины собрала доказательства государственной измены со стороны экс-настоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ МП Алексея, который скрывается на левобережье региона.

Источник: пресс-служба СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "При процессуальном руководстве Черновицкой областной прокуратуры настоятелю Свято-Успенского собора г. Херсон Херсонской епархии (УПЦ МП) сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору".

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Дословно СБУ: "После захвата областного центра он поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение гауляйтера Сальдо, став его духовником.

По данным следствия, архимандрит регулярно приглашал его на богослужения в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" Херсонщины к стране-агрессору.

Кроме того фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ".

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Детали: По данным следствия, священнослужитель тесно поддерживает контакты с представителями оккупационной власти и обеспечивает идеологическую поддержку РФ в проведении подрывной деятельности против Украины.

Настоятель храма имел авторитет и значительное неформальное влияние на мнение верующих УПЦ МП в Херсоне и других регионах Украины. Он приглашал руководство оккупационной администрации принять участие в богослужениях, во время которых не забывал благодарить своих властных покровителей и радостно давал о них хвалебные комментарии пропагандистским телеканалам.

За "службу" священнослужитель получал от оккупационных властей государства-агрессора определенные блага, в частности помещения и имущество для обслуживания своей религиозной общины, которое они вопреки установленному законодательством Украины порядку отбирали у граждан Украины и частных акционерных обществ.

30 сентября 2022 года подозреваемый принял участие в "торжественном заседании" по случаю так называемого "присоединения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины в состав РФ", которое состоялось в Георгиевском зале Кремля.

 
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Своим присутствием на "мероприятии" архимандрит УПЦ МП фактически засвидетельствовал поддержку незаконной аннексии территорий Украины. Своим примером он побудил прихожан поддержать действия государства-агрессора на временно оккупированных территориях.

За несколько дней до освобождения Херсона священнослужитель сбежал на временно оккупированную территорию Украины.

С декабря 2022 года настоятель храма находится под санкциями СНБО.

Темы: УПЦ МПСБУ
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