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Глава МЗС Литви: Росія може раптово напасти на НАТО, невідомо, скільки часу лишилось

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 12:56
Глава МЗС Литви: Росія може раптово напасти на НАТО, невідомо, скільки часу лишилось
Габріелюс Ландсбергіс, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс попередив, що Росія може здійснити раптовий напад на країни НАТО та вказав на необхідність захищатися разом.

Джерело: Ландсбергіс в інтерв’ю ZDF, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Найбільша проблема полягає в тому, що ми не знаємо, скільки часу у нас залишилося. Ми сподіваємося, що Росію можуть зупинити українці, далеко, за тисячі кілометрів від Німеччини чи Литви.

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Але реальність така, що Росія може мобілізувати ще 400 тисяч військових. Вони виробляють нові танки і нову зброю. Ми маємо дуже агресивного сусіда, який має намір випробувати НАТО. Ми повинні підготуватися до цього".

Деталі: За словами глави литовського МЗС, Захід не має чекати "на другий Перл-Гарбор".

"Ми не можемо чекати, поки кожна європейська країна буде фактично атакована Росією – на півдні, півночі, сході і заході. Тому що Росія має таку можливість Вся наша безпека взаємопов'язана – якщо Литва в небезпеці, то й інші частини Європи також. Ми повинні захищатися разом", – підкреслив Ландсбергіс.

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У зв’язку із подібними загрозами він наполегливо закликав до подальшої військової допомоги Заходу Україні, яка зазнала нападу з боку Росії, і, зокрема, до постачання Німеччиною крилатих ракет великої дальності Taurus.

"Україна потребує Taurus зі стратегічних причин, щоб отримати перевагу над Росією. Так, Німеччина має неймовірне обладнання, яке вона могла б надати Україні", – додав він.

Що було раніше:

  • У Службі зовнішньої розвідки Естонії вважають, що Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття.
  • Низка європейських країн НАТО протягом останніх тижнів також попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.
  • Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Захід шукає обриси світової війни. Чому Мюнхен-2024 став тривожним дзвіночком для України

Теми: ЛитваНАТОРосія
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