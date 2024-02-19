Глава МИД Литвы: Россия может внезапно напасть на НАТО, неизвестно, сколько времени осталось

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предупредил, что Россия может осуществить внезапное нападение на страны НАТО и указал на необходимость защищаться вместе.

Источник: Ландсбергис в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Самая большая проблема заключается в том, что мы не знаем, сколько времени у нас осталось. Мы надеемся, что Россию могут остановить украинцы, далеко, за тысячи километров от Германии или Литвы.

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Но реальность такова, что Россия может мобилизовать еще 400 тысяч военных. Они производят новые танки и новое оружие. Мы имеем очень агрессивного соседа, который намерен испытать НАТО. Мы должны подготовиться к этому".

Детали: По словам главы литовского МИД, Запад не должен ждать "второго Перл-Харбора".

"Мы не можем ждать, пока каждая европейская страна будет фактически атакована Россией - на юге, севере, востоке и западе. Потому что Россия имеет такую возможность Вся наша безопасность взаимосвязана - если Литва в опасности, то и другие части Европы также. Мы должны защищаться вместе", - подчеркнул Ландсбергис.

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В связи с подобными угрозами он настоятельно призвал к дальнейшей военной помощи Запада Украине, которая подверглась нападению со стороны России, и, в частности, к поставке Германией крылатых ракет большой дальности Taurus.

"Украина нуждается в Taurus по стратегическим причинам, чтобы получить преимущество над Россией. Так, у Германии есть невероятное оборудование, которое она могла бы предоставить Украине", – добавил он.

Что предшествовало:

В Службе внешней разведки Эстонии считают, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия.

Ряд европейских стран НАТО в течение последних недель также предупреждали о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

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