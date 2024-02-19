Кремль відправив в окупацію спецзагони, щоб "малювати" виборців для Путіна – ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що Росія відправила на окуповані території України спеціально підготовлені загони для з імітації так званих "виборів" російського диктатора Володимира Путіна.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Для створення фейкової картинки "підтримки" російського диктатора окупанти відрядили на поневолені території спеціально підготовлені загони, які куруватимуть фальсифікаціями та стежитимуть за роботами так званих "виборчих комісій".

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Одне із завдань цих загонів — до 10 березня 2024 року прозвітувати про готовність до "голосування" працівників підприємств на окупованих територіях, а також надати прогноз "підтримки" Путіна".



Деталі: Також у Кремлі затвердили новий "порядок" проведення "голосування" на ТОТ України.

Зокрема, окупанти вирішили, що взяти участь у незаконних "виборах" на поневолених територіях можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу.

В ГУР вважають, що таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на окупованих територіях, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення "неблагонадійних" українців для здійснення репресій.



Повідомляється, що за завданням із Москви окупаційні адміністрації та пропагандисти активно поширюють фейки про начебто "85% підтримки" Путіна на ТОТ України, а також просувають так звану систему "мобільний виборець", яка, зокрема, дозволяє "проголосувати" онлайн і "без реєстрації" на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.