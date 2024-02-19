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Кремль отправил в оккупацию спецотряды, чтобы "рисовать" избирателей для Путина – ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 19 февраля 2024, 13:02
Кремль отправил в оккупацию спецотряды, чтобы рисовать избирателей для Путина – ГУР
фото: getty images

Главное управление разведки сообщило, что Россия отправила на оккупированные территории Украины специально подготовленные отряды для имитации так называемых "выборов" российского диктатора Владимира Путина.

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификации и следить за работами так называемых "избирательных комиссий".

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Одна из задач этих отрядов - до 10 марта 2024 года отчитаться о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставить прогноз "поддержки" Путина".

Детали: Также в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины.

В частности, оккупанты решили, что принять участие в незаконных "выборах" на порабощенных территориях можно как с российским, так и с украинским паспортом, ID-карточкой или иным документом, удостоверяющим личность.

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В ГУР считают, что такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий.

Сообщается, что по заданию из Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ Украины, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", которая, в частности, позволяет "проголосовать" онлайн и "без регистрации" на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Темы: оккупациявиборыПутинразведка
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