Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 лютого 2024, 14:08
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський 19 лютого на Харківщині відвідав батальйонний командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка виконує бойові завдання з оборони Куп’янська та обговорив забезпечення підрозділів технікою і боєприпасами.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Глава держави заслухав доповідь командира бригади підполковника Олексія Трубнікова про оперативну ситуацію на відповідній ділянці фронту та взаємодію із суміжними підрозділами Сил оборони".

Реклама:

Деталі: Комбриг також розповів президентові про досвід застосування дронів різних типів у зоні відповідальності та про особливості боротьби з ворожими БпЛА за допомогою систем РЕБ.

 

Окремо було обговорено забезпечення підрозділів технікою, боєприпасами та інші актуальні потреби воїнів.

 

Зеленський також поспілкувався з військовими та нагородив захисників, які відзначилися під час захисту незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України.

ВІДЕО ДНЯ

"Радий бути сьогодні тут – побачити вас, привітати, бути вдячним від усіх українців, від усієї України за те, що ви робите щоденно таку велику роботу, за те, що захищаєте державу, наші сім’ї, незалежність, наш суверенітет. Впевнений у вас. Бажаю вам здоров’я, берегти себе та своїх побратимів. Це дуже важливо. Бажаю всім вам перемоги", – сказав президент.

Задля безпеки воїнів частину нагород Володимир Зеленський передав командирам для вручення за місцем несення служби.

Теми: ЗеленськийХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
Зеленський
Зеленський підбив підсумки Мюнхенської безпекової конференції
Зеленський: Цього тижня всі небайдужі серця переживали за нашу Авдіївку
Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами – Зеленський
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: