Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Купянском направлении

Президент Владимир Зеленский 19 февраля на Харьковщине посетил батальонный командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которая выполняет боевые задачи по обороне Купянска, и обсудил обеспечение подразделений техникой и боеприпасами.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны".

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Детали: Комбриг также рассказал президенту об опыте применения дронов различных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с вражескими БпЛА с помощью систем РЭБ.

Отдельно обсуждалось обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности воинов.

Зеленский также пообщался с военными и наградил защитников, которые отличились во время защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

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"Рад быть сегодня здесь - увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы делаете ежедневно такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы", - сказал президент.

Ради безопасности воинов часть наград Владимир Зеленский передал командирам для вручения по месту несения службы.