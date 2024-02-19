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Росіяни з мінометів обстріляли Вовчанськ: є поранені

Альона Мазуренко Понеділок, 19 лютого 2024, 14:27
Росіяни з мінометів обстріляли Вовчанськ: є поранені
фото: Харківська прокуратура

Російські окупанти зранку 19 лютого обстріляли з мінометів місто Вовчанськ Харківської області, поранення отримали два охоронці місцевого підприємства.

Джерело: Харківська обласна прокурора

Дослівно: "19 лютого близько 9:45 окупанти вчергове обстріляли м.Вовчанськ. Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль.

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Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва — охоронці підприємства. Наразі потерпілих госпіталізовано до лікарні".

Деталі: За попередніми даними, збройні сили Росії обстріляли місто з мінометів.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст.438 ККУ).

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