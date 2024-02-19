Россияне из минометов обстреляли Волчанск: есть раненые

Российские оккупанты утром 19 февраля обстреляли из минометов город Волчанск Харьковской области, ранения получили два охранника местного предприятия.

Источник: Харьковская областная прокурора

Дословно: "19 февраля около 9:45 оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск. Зафиксировано попадание на территорию гражданского предприятия, повреждены здания и автомобиль.

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Получили ранения двое мужчин в возрасте 37 и 36 лет. Оба - охранники предприятия. Сейчас пострадавшие госпитализированы в больницу".

Детали: По предварительным данным, вооруженные силы России обстреляли город из минометов.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование из-за нарушения законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК).