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США розглядають надання Україні ще більш далекобійних ракет ATACMS для ударів по Криму – ЗМІ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 лютого 2024, 15:09
США розглядають надання Україні ще більш далекобійних ракет ATACMS для ударів по Криму – ЗМІ
Фото: Getty Images

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS для ударів по окупованому росіянами Криму, ракети можуть бути включені вже у перші пакети допомоги після остаточного схвалення фінансування допомоги Україні, повідомляє NBC News.

Джерело: NBC News з посиланням на двох неназваних американських посадовців

Дослівно: "Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але поки що вони надали лише старі ATACMS середньої дальності.

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Зараз США схиляються до того, щоб надіслати Україні ракети більшої дальності, що дозволить Україні наносити удари на більшій відстані від утримуваного Росією Кримського півострова, повідомили офіційні особи".

Деталі: За даними джерел NBC News, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ракети дальнього радіусу дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.

США також мають боєприпаси та артилерію, які готові відправити в Україну негайно, якщо фінансування буде схвалено, додали посадовці.

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Речник Міністерства оборони США у коментарі зазначив, що не буде спекулювати на змісті будь-яких майбутніх пакетів, якщо додатковий закон буде прийнятий. "Ми дамо вам знати, якщо ситуація зміниться і ми зможемо оголосити про новий пакет допомоги", - зазначив він.

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Теми: зброяСШАУкраїна
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