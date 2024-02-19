США розглядають надання Україні ще більш далекобійних ракет ATACMS для ударів по Криму – ЗМІ
Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS для ударів по окупованому росіянами Криму, ракети можуть бути включені вже у перші пакети допомоги після остаточного схвалення фінансування допомоги Україні, повідомляє NBC News.
Джерело: NBC News з посиланням на двох неназваних американських посадовців
Дослівно: "Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але поки що вони надали лише старі ATACMS середньої дальності.
Зараз США схиляються до того, щоб надіслати Україні ракети більшої дальності, що дозволить Україні наносити удари на більшій відстані від утримуваного Росією Кримського півострова, повідомили офіційні особи".
Деталі: За даними джерел NBC News, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ракети дальнього радіусу дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.
США також мають боєприпаси та артилерію, які готові відправити в Україну негайно, якщо фінансування буде схвалено, додали посадовці.
Речник Міністерства оборони США у коментарі зазначив, що не буде спекулювати на змісті будь-яких майбутніх пакетів, якщо додатковий закон буде прийнятий. "Ми дамо вам знати, якщо ситуація зміниться і ми зможемо оголосити про новий пакет допомоги", - зазначив він.
Що передувало:
- Станом на жовтень 2023 року, за даними видання New York Times, США передали Україні близько 20 далекобійних ракет ATACMS.
- У Білому домі зазначали, що надали Україні тип ATACMS, здатний завдавати ударів на відстані до 165 кілометрів.
- На даний час Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, так і не розглянувши вже схвалений у Сенаті пакетний проєкт з фінансуванням на допомогу Україні.
- Також у Палаті представників представили законопроєкт з меншою допомогою Україні, аніж сума, яку пропонував президент Джо Байден.