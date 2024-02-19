США розглядають надання Україні ще більш далекобійних ракет ATACMS для ударів по Криму – ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет ATACMS для ударів по окупованому росіянами Криму, ракети можуть бути включені вже у перші пакети допомоги після остаточного схвалення фінансування допомоги Україні, повідомляє NBC News.

Джерело: NBC News з посиланням на двох неназваних американських посадовців

Дослівно: "Наприкінці минулого року США почали постачати Україні армійські тактичні ракетні комплекси, відомі як ATACMS, але поки що вони надали лише старі ATACMS середньої дальності.

Реклама:

Зараз США схиляються до того, щоб надіслати Україні ракети більшої дальності, що дозволить Україні наносити удари на більшій відстані від утримуваного Росією Кримського півострова, повідомили офіційні особи".

Деталі: За даними джерел NBC News, якщо Конгрес схвалить збільшення фінансування для України, США можуть включити ракети дальнього радіусу дії в один з перших пакетів військової допомоги, оплачених за ці гроші.

США також мають боєприпаси та артилерію, які готові відправити в Україну негайно, якщо фінансування буде схвалено, додали посадовці.

ВІДЕО ДНЯ

Речник Міністерства оборони США у коментарі зазначив, що не буде спекулювати на змісті будь-яких майбутніх пакетів, якщо додатковий закон буде прийнятий. "Ми дамо вам знати, якщо ситуація зміниться і ми зможемо оголосити про новий пакет допомоги", - зазначив він.

Що передувало: