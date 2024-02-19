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США рассматривают предоставление Украине еще более дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Крыму – СМИ

Станислав ПогориловПонедельник, 19 февраля 2024, 15:09
США рассматривают предоставление Украине еще более дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Крыму – СМИ
Фото: Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS для ударов по оккупированному россиянами Крыму, ракеты могут быть включены уже в первые пакеты помощи после окончательного одобрения финансирования помощи Украине, сообщает NBC News.

Источник: NBC News со ссылкой на двух неназванных американских чиновников

Дословно: "В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные комплексы, известные как ATACMS, но пока они предоставили только старые ATACMS средней дальности.

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Сейчас США склоняются к тому, чтобы отправить Украине ракеты большей дальности, что позволит Украине наносить удары на большем расстоянии от удерживаемого Россией Крымского полуострова, сообщили официальные лица".

Детали: По данным источников NBC News, если Конгресс одобрит увеличение финансирования для Украины, США могут включить ракеты дальнего радиуса действия в один из первых пакетов военной помощи, оплаченных за эти деньги.

США также имеют боеприпасы и артиллерию, которые готовы отправить в Украину немедленно, если финансирование будет одобрено, добавили чиновники.

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Представитель Министерства обороны США в комментарии отметил, что не будет спекулировать на содержании любых будущих пакетов, если дополнительный закон будет принят. "Мы дадим вам знать, если ситуация изменится и мы сможем объявить о новом пакете помощи", - отметил он.

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Темы: оружиеСШАУкраина
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