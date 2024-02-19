Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ССО знищили пускову установку дронів росіян на Південному напрямку

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 лютого 2024, 15:18
ССО знищили пускову установку дронів росіян на Південному напрямку
ілюстративне фото ССО

Сили спеціальних операцій ЗСУ вистежили та навели вогонь HIMARS по мобільній пусковій установці з контейнерами для зберігання безпілотників ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Простеживши за ціллю, операторам вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

Реклама:

Спецпризначенці скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено, звітують у ССО.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ССОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки

У Білорусі проходять перші "вибори" з часу протестів 2020 року

фотоСирський та Умєров відвідали передову

ППО збила майже усі з 18 запущених Росією "Шахедів"

США, Британія і союзники завдали нових ударів по об’єктах єменських хуситів – Пентагон

Росіяни окупували Ласточкине, що біля Авдіївки – DeepState

Усі новини...
ССО
ССО показали, як воювали в Авдіївці
ССО показали знищення і зачистку постів ворога на Херсонщині
ССО розповіли про спецоперацію "Цитадель": у Чорному морі підірвано РЛС ворога
Останні новини
12:59
Джонсон: Не можна виключати, що Путін може напасти на НАТО
12:42
Україна у 2024 році в 6 разів збільшить обʼєми ВПК - Камишін
12:29
На Львівщині жінка хотіла обміняти у сервісному центрі МВС "куплені" водійські права: її покарали
12:17
Федоров: З часом оператори зможуть керувати БПЛА, перебуваючи далеко від фронту
11:58
В Будапешті влаштували проукраїнський мітинг під посольством РФ
11:45
Лукашенко заявив, що піде на наступні вибори, а "ліміт революцій" у Білорусі вичерпано
11:37
ВІДЕОПовернувся на фронт на протезі: історія 20-річного захисника, який на війні втратив ногу
11:27
Нацбанк продав найбільше валюти на міжбанку з початку року
11:13
фото, відеоРосіяни ракетами масовано обстріляли Костянтинівку: зруйновані вокзал, храм та будинки
11:10
"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Усі новини...
Реклама: