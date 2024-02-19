ССО знищили пускову установку дронів росіян на Південному напрямку

Сили спеціальних операцій ЗСУ вистежили та навели вогонь HIMARS по мобільній пусковій установці з контейнерами для зберігання безпілотників ворога.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив ворожий дрон типу ZALA. Простеживши за ціллю, операторам вдалося також зафіксувати переміщення мобільної пускової установки з контейнерами для зберігання безпілотників ZALA та "Ланцет".

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Спецпризначенці скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони. Унаслідок вогневого ураження мобільну пускову установку та контейнери для зберігання БпАК знищено, звітують у ССО.