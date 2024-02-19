ССО уничтожили пусковую установку дронов россиян на Южном направлении
Понедельник, 19 февраля 2024, 15:18
Силы специальных операций ВСУ выследили и навели огонь HIMARS по мобильной пусковой установке с контейнерами для хранения беспилотников врага.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, операторам удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".
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Спецназовцы скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены, отчитываются в ССО.
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