ССО уничтожили пусковую установку дронов россиян на Южном направлении

Силы специальных операций ВСУ выследили и навели огонь HIMARS по мобильной пусковой установке с контейнерами для хранения беспилотников врага.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил вражеский дрон типа ZALA. Проследив за целью, операторам удалось также зафиксировать перемещение мобильной пусковой установки с контейнерами для хранения беспилотников ZALA и "Ланцет".

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Спецназовцы скорректировали по вражеской цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате огневого поражения мобильная пусковая установка и контейнеры для хранения БпАК уничтожены, отчитываются в ССО.