Ще одне опитування показало, що в Україні більше тих, хто негативно оцінює стан в країні

Ще одне соціологічне опитування засвідчило, що серед українців переважає негативна оцінка загального стану справ в країні.

Джерело: опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене 10-11 лютого

Дослівно: "На думку 36% опитаних, справи в країні йдуть у правильному напрямку, натомість 45% вважають, що справи рухаються у неправильному напрямку. Ще 19% не змогли відповісти.

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Після піку позитивних настроїв протягом 2022-го, продовжується зниження оцінки стану справ в Україні. В результаті вперше із березня 2022 негативна оцінка загального стану справ у країні переважає позитивну".

"Рейтинг"

Деталі: Більше оптимізму спостерігається у старших респондентів. Це єдина вікова категорія, де позитивна оцінка переважає над негативною. Тоді як серед наймолодших правильним вважать напрям лише 27%.

У західних регіонах дещо більш поширена оцінка, що справи йдуть у неправильному напрямку.

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"Рейтинг"

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера).

На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Передісторія: