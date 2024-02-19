Еще один опрос показал, что в Украине больше тех, кто негативно оценивает положение в стране

Еще один социологический опрос показал, что среди украинцев преобладает негативная оценка общего состояния дел в стране.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 10-11 февраля

Дословно: "По мнению 36% опрошенных, дела в стране идут в правильном направлении, зато 45% считают, что дела движутся в неправильном направлении. Еще 19% затруднились ответить.

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После пика позитивных настроений в течение 2022-го, продолжается снижение оценки состояния дел в Украине. В результате впервые с марта 2022 негативная оценка общего состояния дел в стране преобладает над положительной".

"Рейтинг"

Детали: Больше оптимизма наблюдается у старших респондентов. Это единственная возрастная категория, где положительная оценка преобладает над отрицательной. Тогда как среди молодых правильным считают направление только 27%.

В западных регионах несколько более распространена оценка, что дела идут в неправильном направлении.

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"Рейтинг"

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Предыстория: