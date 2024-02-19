Еще один опрос показал, что в Украине больше тех, кто негативно оценивает положение в стране
Еще один социологический опрос показал, что среди украинцев преобладает негативная оценка общего состояния дел в стране.
Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 10-11 февраля
Дословно: "По мнению 36% опрошенных, дела в стране идут в правильном направлении, зато 45% считают, что дела движутся в неправильном направлении. Еще 19% затруднились ответить.
После пика позитивных настроений в течение 2022-го, продолжается снижение оценки состояния дел в Украине. В результате впервые с марта 2022 негативная оценка общего состояния дел в стране преобладает над положительной".
Детали: Больше оптимизма наблюдается у старших респондентов. Это единственная возрастная категория, где положительная оценка преобладает над отрицательной. Тогда как среди молодых правильным считают направление только 27%.
В западных регионах несколько более распространена оценка, что дела идут в неправильном направлении.
Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.
Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера).
На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
Предыстория:
- Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 5 - 10 февраля 2024 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%.