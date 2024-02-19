Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Еще один опрос показал, что в Украине больше тех, кто негативно оценивает положение в стране

Александр ШумилинПонедельник, 19 февраля 2024, 15:55
Еще один опрос показал, что в Украине больше тех, кто негативно оценивает положение в стране
Фото: АрміяInform

Еще один социологический опрос показал, что среди украинцев преобладает негативная оценка общего состояния дел в стране.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный 10-11 февраля

Дословно: "По мнению 36% опрошенных, дела в стране идут в правильном направлении, зато 45% считают, что дела движутся в неправильном направлении. Еще 19% затруднились ответить.

Реклама:

После пика позитивных настроений в течение 2022-го, продолжается снижение оценки состояния дел в Украине. В результате впервые с марта 2022 негативная оценка общего состояния дел в стране преобладает над положительной".

 
"Рейтинг"

Детали: Больше оптимизма наблюдается у старших респондентов. Это единственная возрастная категория, где положительная оценка преобладает над отрицательной. Тогда как среди молодых правильным считают направление только 27%.

В западных регионах несколько более распространена оценка, что дела идут в неправильном направлении.

ВИДЕО ДНЯ
 
"Рейтинг"

Опрос проводился во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера).

На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Предыстория:

  • Согласно результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 5 - 10 февраля 2024 года, доля украинцев, которые считают, что дела в стране развиваются в правильном направлении, снизилась с 54% до 44%.

Темы: опросУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома

В Беларуси проходят первые "выборы" со времени протестов 2020 года

фотоСырский и Умеров посетили передовую

ПВО сбила почти все из 18 запущенных Россией "Шахедов"

США, Британия и союзники нанесли новые удары по объектам йеменских хуситов – Пентагон

Россияне оккупировали Ласточкино, что возле Авдеевки – DeepState

Все новости...
опрос
Опрос: украинцы все меньше испытывают гордость и все больше - грусть и страх
Подавляющее большинство украинцев уверены в победе над Россией – опрос
Увольнение Залужного повлияло на доверие к Зеленскому – опрос
Последние новости
13:18
Шмыгаль о замороженных активах РФ: План минимум на 2024 год - перейти к использованию доходов
12:59
Джонсон: Нельзя исключать, что Путин может напасть на НАТО
12:42
Украина в 2024 году в 6 раз увеличит объемы ВПК - Камышин
12:29
Во Львовской области женщина хотела обменять в сервисном центре МВД купленные водительские права: ее наказали
12:17
Федоров: Со временем операторы смогут управлять БПЛА, находясь далеко от фронта
11:58
В Будапеште устроили проукраинский митинг под посольством РФ
11:45
Лукашенко заявил, что пойдет на следующие выборы, а "лимит революций" в Беларуси исчерпан
11:37
Вернулся на фронт на протезе: история 20-летнего защитника, на войне потерявшего ногу
11:27
Нацбанк продал больше всего валюты на межбанке с начала года
11:13
фото, видеоРоссияне ракетами массированно обстреляли Константиновку: разрушены вокзал, храм и дома
Все новости...
Реклама: