Переважна більшість українців впевнені, що країна зможе відбити напад Росії – опитування

85% українців в цілому впевнені, що Україна зможе відбити напад Росії.

Джерело: дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 10-11 лютого

Дослівно: "Абсолютна більшість респондентів (85%) в цілому впевнені, що Україна зможе відбити напад РФ. 15% не впевнені у цьому".

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Деталі: Водночас важливою умовою перемоги є міжнародна підтримка: лише 19% опитаних вважають, що перемога України можлива без міжнародної допомоги, відповідно 79% не впевнені, що без західної допомоги вдасться перемогти.

Опитування проведено методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

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Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Виправлено: Раніше в новині повідомлялося, що 85% впевнені у перемозі.