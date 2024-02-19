Подавляющее большинство украинцев уверены, что страна сможет отразить нападение России – опрос

85% украинцев в целом уверены, что Украина сможет отразить нападение России.

Источник: данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 10-11 февраля

Дословно: "Абсолютное большинство респондентов (85%) в целом уверены, что Украина сможет отразить нападение РФ. 15% не уверены в этом".

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Детали: В то же время важным условием победы является международная поддержка: только 19% опрошенных считают, что победа Украины возможна без международной помощи, соответственно 79% не уверены, что без западной помощи удастся победить.

Опрос проведен методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов.

ВИДЕО ДНЯ

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Исправлено: Ранее в новости сообщалось, что 85% уверены в победе.