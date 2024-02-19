Росіяни вдарили з "Градів" по селу на Запоріжжі, один загиблий – ОВА

Росіяни 19 лютого обстріляли з ракетних систем "Град" село Приморське Василівського району Запорізької області, в результаті чого загинув місцевий мешканець.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Рашистські нелюди сьогодні відібрали ще одне безневинне життя на запорізькій землі".

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Деталі: За його словами, близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району - загинув 57-річний місцевий житель.

"За кожний такий удар російські вбивці мають понести справедливе покарання. Так обов’язково буде", - зазначив голова ОВА.