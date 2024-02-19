Россияне ударили из "Градов" по селу на Запорожье, один погибший - ОВА

Россияне 19 февраля обстреляли из ракетных систем "Град" село Приморское Васильевского района Запорожской области, в результате чего погиб местный житель.

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Рашистские нелюди сегодня отобрали еще одну невинную жизнь на запорожской земле".

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Детали: По его словам, около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района - погиб 57-летний местный житель.

"За каждый такой удар российские убийцы должны понести справедливое наказание. Так обязательно будет", - отметил глава ОВА.