Російське слідство заявило, що не віддаватиме тіло Навального ще 2 тижні

Російське слідство відмовило матері Олексія Навального у видачі його тіла, попередивши, що з ним ще 14 днів буде проводитися експертиза.

Джерело: російський Insider з посиланням на повідомлення прессекретарку Навального Кіру Ярмиш

Пряма мова Ярмиш: "Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів буде проводитися якась "хімічна експертиза".

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Деталі: Тіло Навального продовжують приховувати третій день. Його матері Людмилі спершу заявили в колонії, що тіло в морзі в Салехарді. У морзі сказали, що тіла немає.

Точної інформації - де воно зараз - немає.

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