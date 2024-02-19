Російське слідство заявило, що не віддаватиме тіло Навального ще 2 тижні
Понеділок, 19 лютого 2024, 18:06
Російське слідство відмовило матері Олексія Навального у видачі його тіла, попередивши, що з ним ще 14 днів буде проводитися експертиза.
Джерело: російський Insider з посиланням на повідомлення прессекретарку Навального Кіру Ярмиш
Пряма мова Ярмиш: "Слідчі сказали адвокатам і матері Олексія, що не видадуть тіло. З ним ще 14 днів буде проводитися якась "хімічна експертиза".
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Деталі: Тіло Навального продовжують приховувати третій день. Його матері Людмилі спершу заявили в колонії, що тіло в морзі в Салехарді. У морзі сказали, що тіла немає.
Точної інформації - де воно зараз - немає.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 16 лютого Федеральна служба виконання покарань РФ повідомила про смерть російського опозиціонера Олексія Навального у виправній колонії №3 Ямало-Ненецького автономного округу РФ.
- Навальний перебував в ув'язненні з початку 2021 року. У серпні 2023 року Мосміськсуд засудив політика до 19 років позбавлення волі в колонії особливого режиму у справі про "екстремізм".
- У грудні опозиціонер опинився у виправній колонії № 3 "Полярний вовк", розташованій у селищі Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.