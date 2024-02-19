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Российское следствие заявило, что не будет отдавать тело Навального еще 2 недели

Александр ШумилинПонедельник, 19 февраля 2024, 18:06
Российское следствие заявило, что не будет отдавать тело Навального еще 2 недели
Фото: Getty Images

Российское следствие отказало матери Алексея Навального в выдаче его тела, предупредив, что с ним еще 14 дней будет проводиться экспертиза.

Источник: российский Insider со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш

Прямая речь Ярмыш: "Следователи сказали адвокатам и матери Алексея, что не выдадут тело. С ним еще 14 дней будет проводиться какая-то "химическая экспертиза".

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Детали: Тело Навального продолжают скрывать третий день. Его матери Людмиле сначала заявили в колонии, что тело в морге в Салехарде. В морге сказали, что тела нет.

Точной информации – где оно сейчас – нет.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний РФ сообщила о смерти российского оппозиционера Алексея Навального в исправительной колонии №3 Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.
  • Навальный находился в заключении с начала 2021 года. В августе 2023 года Мосгорсуд приговорил политика к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу об "экстремизме".
  • В декабре оппозиционер оказался в исправительной колонии № 3 "Полярный волк", расположенной в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе.

Темы: НавальныйРосcия
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