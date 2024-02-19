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З початку повномасштабного вторгнення РФ зникли безвісти 23 тисячі людей – Червоний Хрест

"Українська правда"Понеділок, 19 лютого 2024, 18:43
З початку повномасштабного вторгнення РФ зникли безвісти 23 тисячі людей – Червоний Хрест
Фото: Getty Images

У результаті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке триває вже майже два роки, зниклими безвісти вважаються 23 тисячі людей.

Джерело: пресслужба Міжнародного Червоного Хреста

Дослівно: "Міжнародний Комітет Червоного Хреста працює, аби з’ясувати долю 23 000 людей, сім’ї яких не мають звісток від них – або тому, що вони потрапили в полон чи були вбиті, або тому, що зв’язок із ними було втрачено після того, як вони залишили свій дім. 

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З усіх невимовних втрат і страждань найбільшого болю завдає розлучення сім’ї. Через два роки після ескалації збройного конфлікту гуманітарні потреби продовжують зростати, зокрема для мільйонів переміщених осіб на територіях обох країн та поза їх межами".

Деталі: Повідомляється, що протягом останніх двох років МКЧХ отримав понад 115 тисяч звернень – телефоном, через онлайн-форми, листами чи особисто – від сімей у Росії та Україні, які розшукують своїх зниклих безвісти родичів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 17 квітня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв’ю "Українській правді" заявив, що публічна критика української влади на адресу Міжнародного комітету Червоного хреста не усунула проблем у діяльності цієї організації щодо вирішення проблем, зумовлених військовою агресією Росії проти України.
  • 9 листопада 2022 року у Офісі президента заявили про створення правозахисного штабу на тлі бездіяльності МКЧХ.



Теми: війнаЧервоний Хрест
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