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С начала полномасштабного вторжения РФ пропали без вести 23 тысячи человек – Красный Крест

"Украинская правда"Понедельник, 19 февраля 2024, 18:43
С начала полномасштабного вторжения РФ пропали без вести 23 тысячи человек – Красный Крест
Фото: Getty Images

В результате полномасштабного вторжения России в Украину, которое продолжается уже почти два года, пропавшими без вести считаются 23 тысячи человек.

Источник: пресс-служба Международного Красного Креста

Дословно: "Международный Комитет Красного Креста работает, чтобы выяснить судьбу 23 000 человек, семьи которых не имеют известий от них - или потому, что они попали в плен или были убиты, или потому, что связь с ними была потеряна после того, как они оставили свой дом. 

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Из всех неописуемых потерь и страданий наибольшую боль причиняет развод семьи. Через два года после эскалации вооруженного конфликта гуманитарные потребности продолжают расти, в частности для миллионов перемещенных лиц на территориях обеих стран и за их пределами".

Детали: Сообщается, что в течение последних двух лет МККК получил более 115 тысяч обращений - по телефону, через онлайн-формы, письмами или лично - от семей в России и Украине, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 17 апреля 2023 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде" заявил, что публичная критика украинской власти в адрес Международного комитета Красного креста не устранила проблем в деятельности этой организации по решению проблем, обусловленных военной агрессией России против Украины.
  • 9 ноября 2022 года в Офисе президента заявили о создании правозащитного штаба на фоне бездействия МККК.

Темы: войнаКрасный Крест
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